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В Чорному морі фіксується російський носій "Калібрів" з ракетами на борту

Фото: РФ вивела у Чорне море корабель з ракетами "Калібр" (скрін з відео YouTube)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 12 січня, спостерігається військовий корабель РФ, який країна-агресор тримає на бойовому чергуванні. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що загальний залп даного ракетоносія в Чорному морі може скласти до 4 "Калібрів" у разі атаки.

Між тим в Азовському морі кораблі противника сьогодні не фіксуються.

"В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр",  загальним залпом до 22 ракет", - додали у ВМС.

Також у війсковому відомстві поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор. 

У ВМС ЗСУ також традиційно констатували, що Росія і далі продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, 9 січня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як нещодавнє збиття вертольотів дронами Magura вплинуло на тактику росіян у Чорному морі.

Додамо, наприкінці грудня минулого року в українських ВМС пояснили, чому РФ зменшила використання кораблів у Чорному морі.

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