В Чорному морі фіксується російський носій "Калібрів" з ракетами на борту

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 12 січня, спостерігається військовий корабель РФ, який країна-агресор тримає на бойовому чергуванні. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.
Військові уточнили, що загальний залп даного ракетоносія в Чорному морі може скласти до 4 "Калібрів" у разі атаки.
Між тим в Азовському морі кораблі противника сьогодні не фіксуються.
"В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет", - додали у ВМС.
Також у війсковому відомстві поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
У ВМС ЗСУ також традиційно констатували, що Росія і далі продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, 9 січня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як нещодавнє збиття вертольотів дронами Magura вплинуло на тактику росіян у Чорному морі.
Додамо, наприкінці грудня минулого року в українських ВМС пояснили, чому РФ зменшила використання кораблів у Чорному морі.
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