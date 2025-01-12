В Черном море фиксируется российский носитель "Калибров" с ракетами на борту

Военные уточнили, что общий залп данного ракетоносителя в Черном море может составить до 4 "Калибров" в случае атаки.

Между тем в Азовском море корабли противника сегодня не фиксируются.

"В Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет", - добавили в ВМС.

Также в военном ведомстве проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 8 судов, из них 5 продолжило движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 6 судов, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.

В ВМС ВСУ также традиционно констатировали, что Россия и дальше продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.