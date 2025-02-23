У Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів": у ВМС розповіли, який залп

Так, станом на 06:00, в Чорному морі перебуває 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним можлиим до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі кораблі противника відсутні.

Проте у Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 0 суден;

до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у військовому командуванні.