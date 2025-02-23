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У Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів": у ВМС розповіли, який залп

Фото: крім Чорного моря, ворожі кораблі перебувають у Середземному (facebook/mod.mil.rus)
Автор: Михайло Шилін

Вранці, 23 лютого, в Чорному морі військовими був зафіксований ракетоносій, який Росія знову тримає на бойовому чергуванні. Це означає, що для України знову існує загроза обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, в Чорному морі перебуває 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним можлиим до 4 ракет. 

Водночас в Азовському морі кораблі противника відсутні.

Проте у Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 0 суден;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у військовому командуванні.

Нагадаємо, що вранці 22 лютня Росія також вивела у Чорне море корабель з ракетами "Калібр" на борту. Чергування кораблів з "Калібрами" здійснюються майже кожної доби.

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