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В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров": в ВМС рассказали, какой залп

Фото: кроме Черного моря, вражеские корабли находятся в Средиземном (facebook/mod.mil.rus)
Автор: Михаил Шилин

Утром, 23 февраля, в Черном море военными был зафиксирован ракетоноситель, который Россия снова держит на боевом дежурстве. Это означает, что для Украины снова существует угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, в Черном море находится 1 российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим возможным до 4 ракет.

В то же время в Азовском море корабли противника отсутствуют.

Однако в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 0 судов;
  • в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в военном командовании.

Напомним, что утром 22 февраля Россия также вывела в Черное море корабль с ракетами "Калибр" на борту. Дежурства кораблей с "Калибрами" осуществляются почти каждые сутки.

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