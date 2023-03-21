Черноморский флот России оказался в своеобразной "ловушке", - Гуменюк

Черноморский флот РФ практически находится в своеобразной "ловушке". Поскольку оккупанты даже если и пожелают, то не имеют возможности его вывести из Черного моря, а только рассредоточить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в комментарии "Укринформу".

Таким образом, она прокомментировала вопрос о том, может ли РФ начать выводить корабли в связи с увеличением количества "бавовны" в Крыму и из-за опасений потерять свой флот.

"Если смотреть географически, вывод таких единиц для них сейчас возможно разве что в Азовское море. Но там не всюду позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и приняты санкции", - объяснила Гуменюк.

На уточняющий вопрос, можно ли сказать, что россияне находятся в своеобразной "ловушке", она ответила, что "в какой-то степени да".

"Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают ее таковой в 100 морских милях от контролируемого Украиной берега", - отметила Гуменюк.

Напомним, что вчера во временно оккупированном в Крыму прогремели взрывы после того, как местные увидели в небе беспилотники.

Как впоследствии сообщили в ГУР МО, в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК". В ведомстве добавили, что загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации.

При этом в ОК "Юг" назвали ночные взрывы на севере временно оккупированного Крыма в Джанкое дают четким сигналом захватчикам, что им нужно бежать.

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