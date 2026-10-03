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Чорноморський флот РФ готується до ударів у річницю вибухів на Кримському мосту, - АТЕШ

04:35 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: вибух на Кримському мосту (Getty Images)

Командування Чорноморського флоту РФ, за даними партизанів, перевело частини в режим підвищеної бойової готовності. Росіяни побоюються масштабних атак напередодні річниці удару по Кримському мосту 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

За даними партизанів, командування флоту розіслало у військові частини наказ суттєво частіше патрулювати акваторію. Особовий склад також має інтенсивніше проводити навчання з відбиття загроз з моря.

Окремо військовим доручили відпрацювати взаємодію між операторами дронів, ППО, РЕБ та екіпажами патрульних катерів.

У російському командуванні очікують, що Сили оборони активізуються в дні символічних дат, насамперед у річницю удару по Кримському мосту 8 жовтня.

Втім, на флоті побоюються не стільки повторного удару по мосту, скільки комбінованих атак на кораблі в місцях базування, логістичні маршрути та судна "тіньового флоту".

Відтоді Росія посилено укріплює об'єкт. У червні 2026 року на оновлених знімках Google Maps стало видно, що міст обклали захисними спорудами з усіх боків.

Не менших втрат зазнав і сам Чорноморський флот. За даними Міноборони, станом на початок 2026 року Росія втратила або отримала серйозні пошкодження близько 30% бойового складу флоту.

Неспокійно на півострові і цими днями. 2 жовтня після вибухів в окупованому Криму запровадили "точкові" відключення світла, пояснивши їх загрозою перевантаження енергосистеми.

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Чорноморський флотКримКрымский мостВійна в Україні