Чорноморський флот РФ готується до ударів у річницю вибухів на Кримському мосту, - АТЕШ

За даними партизанів, командування флоту розіслало у військові частини наказ суттєво частіше патрулювати акваторію. Особовий склад також має інтенсивніше проводити навчання з відбиття загроз з моря.

Окремо військовим доручили відпрацювати взаємодію між операторами дронів, ППО, РЕБ та екіпажами патрульних катерів.

У російському командуванні очікують, що Сили оборони активізуються в дні символічних дат, насамперед у річницю удару по Кримському мосту 8 жовтня.

Втім, на флоті побоюються не стільки повторного удару по мосту, скільки комбінованих атак на кораблі в місцях базування, логістичні маршрути та судна "тіньового флоту".