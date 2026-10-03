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Черноморский флот РФ готовится к ударам в годовщину взрывов на Крымском мосту, - АТЕШ

04:35 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: взрыв на Крымском мосту (Getty Images)

Командование Черноморского флота РФ, по данным партизан, перевело части в режим повышенной боевой готовности. Россияне опасаются масштабных атак в канун годовщины удара по Крымскому мосту 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

По данным партизан, командование флота разослало в воинские части приказ гораздо чаще патрулировать акваторию. Личный состав также должен более интенсивно проводить обучение по отражению угроз с моря.

Отдельно военным поручили отработать взаимодействие между операторами дронов, ПВО, РЭБ и экипажами патрульных катеров.

В российском командовании ожидают, что Силы обороны активизируются в дни символических дат, в первую очередь в годовщину удара по Крымскому мосту 8 октября.

Впрочем, на флоте опасаются не столько повторный удар по мосту, сколько комбинированных атак на корабли в местах базирования, логистические маршруты и суда "теневого флота".

С этого времени Россия усиленно укрепляет объект. В июне 2026 года на обновленных снимках Google Maps стало видно, что мост был обложен защитными сооружениями со всех сторон.

Не меньшие потери понес и сам Черноморский флот. По данным Минобороны, на начало 2026 года Россия потеряла или получила серьезные повреждения около 30% боевого состава флота.

Неспокойно на полуострове и в эти дни. 2 октября после взрывов в оккупированном Крыму ввели "точечные" отключения света , объяснив их угрозой перегрузки энергосистемы.

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Черноморский флотКрымКрымский мостВойна в Украине