"Чорноморець" отримав і втратив право на проведення матчів УПЛ із глядачами: що трапилося

Матч "Чорноморець" – "Верес" призначений на 17 березня. "Моряки" приймуть гостей на стадіоні "Чорноморець". Стартовий свисток зустрічі запланований на 15:30.

Напередодні "моряки" оголосили про повернення фанатів на трибуни. Менеджмент "Чорноморця" отримав дозвіл Одеської ОВА на часткове заповнення секторів однойменної арени. Одесити збиралися допустити до двох тисяч уболівальників.

Утім, згодом обласна влада змінила думку щодо безпеки такої ідеї. Через постійні атаки регіону російською армією, зокрема й балістичними ракетами, скупчення навіть кількох сотень людей може мати негативні наслідки. На думку заступника голови Одеської ОВА Дмитра Радулова, одеські фанати не встигнуть евакуюватися до укриттів.

"За такий короткий відрізок часу важко вболівальникам вчасно покинути трибуни та прибути в укриття. Навіть якщо вболівальників незначна кількість у порівнянні з проектною місткістю стадіону", – заявив чиновник і наполіг на зміні часу початку поєдинку.