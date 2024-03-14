ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тренер "Чорноморця" поповнив список втікачів на зборах: що відомо

Одеса, Четвер 14 березня 2024 10:45
UA EN RU
Тренер "Чорноморця" поповнив список втікачів на зборах: що відомо Фото: Ігор Касьяненко багато років попрацював із Романом Григорчуком (fcastana.kz)
Автор: Антон Федорців

Фахівець з фізичної підготовки Ігор Касьяненко не повернувся до України зі закордонних тренувальних зборів одеського "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

36-річний тренер покинув лави "моряків" після підготовки команди до відновлення сезону в Туреччині. Він нібито вирішив облаштуватися за океаном.

Касьяненко виїхав у складі делегації "Чорноморця" на основі виданого міністерством молоді та спорту дозволу. Утім, у передбачені терміни до України не повернувся. Натомість уродженець Луганська поїхав до Сполучених Штатів, де разом із родиною запланував жити в Маямі.

Касьяненко приєднався до тренерського штабу "моряків" у січні 2022 року. Раніше він співпрацював із керманичем "Чорноморця" Романом Григорчуком у казахській "Астані" та "Шахтарі" з білоруського Солігорська. Також займався фізпідготовкою у луганській "Зорі" та житомирському "Поліссі".

Касьяненко став черговим представником футбольного середовища, який використав тимчасовий дозвіл на виїзд за межі України для повноцінної втечі. Раніше на батьківщину не повернулися два представники медіавідділу криворізького "Кривбаса" та вихованці донецького "Шахтаря" Роспутько та В'юнник.

До слова, раніше основа "Зорі" бойкотувала матч проти "Динамо" через невиплату премій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат України УПЛ Черноморец
NEWS
Сирський звернувся до добровольців: зробимо все, щоб кожному знайшлось місце відповідно до навичок
Сирський звернувся до добровольців: зробимо все, щоб кожному знайшлось місце відповідно до навичок
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США