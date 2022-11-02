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"Чорноморець" і ще один представник УПЛ повернуться в рідні міста: яка причина

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Середа 02 листопада 2022 12:27
"Чорноморець" і ще один представник УПЛ повернуться в рідні міста: яка причина Фото: Одеські "моряки" повертаються до рідної гавані (chornomorets.football)
Автор: Антон Федорців

Зміни в регламенті проведення матчів української Прем'єр-ліги в сезоні 2022/23 дозволили низці команд на чолі з одеським "Чорноморцем" відновити виступи на рідних стадіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

"Чорноморець" і "Олександрія" проведуть матчі 11-го туру Прем'єр-ліги на домашніх аренах. "Моряки" приймуть в Одесі київське "Динамо" 6 листопада, а "жовто-чорні" на КСК "Ніка" зустрінуться з ковалівським "Колосом" на день раніше.

Повернення обох команд у рідні міста стали можливі після рішення виконкому футбольної асоціації внести зміни до регламенту змагань. Відтепер для проведення матчів у тій же Одесі та Олександрії господарям достатньо отримати дозвіл місцевих військових адміністрацій, а суперник повпливати на вибір стадіону права не матиме.

Із чотирьох домашніх поєдинків у сезоні 2022/23 "Чорноморець" зіграв в Одесі лише один – проти "Інгульця" в 3-му турі. Натомість решта матчів відбулася в Києві та Київській області. Натомість "Олександрія" на домашній арені зіграла проти "Кривбаса" у 8-му турі, а ще в трьох поєдинках "господарювала" на столичному НСК "Олімпійський".

Напередодні хавбек "Динамо" Буяльський став найкращим гравцем туру УПЛ. Досвідчений українець оформив дубль проти "Кривбаса" та вирвався в лідери бомбардирських перегонів чемпіонату (7 м'ячів).

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і РБ "Лейпциг" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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