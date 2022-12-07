"Черноморец" боевой ничьей с "Рухом" закрыл первый круг УПЛ: турнирная таблица

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур, перенесенный матч

"Рух" – "Черноморец" – 2:2

Голы: Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35

Для начала команды обменялись полувозможностями. В штрафну львовян пытался прорваться "моряк" Войтиховский, но его выпад остановили защитники хозяев. Зато Таллес после перехвата возле владений одесситов исполнил неудачный прострел.

А на 25-й минуте "Черноморец" неожиданно повел в счете. Это Кузык прорвался правым флангом атаки гостей и выполнил прострел во вратарскую. На его дальнем углу как раз подстерегал Юсов, который после серии рикошетов отправил мяч в сетку.

Очнуться "Руху" одесситы возможности не предоставили. Взамен продолжили искать шансы в атаке и удвоили преимущество еще до перерыва. На 35-й минуте Политыло подал угловой с правого фланга, а тот же Юсов головой отправил мяч в девятку ворот львовян – 0:2.

После перерыва матч стал более интересным. Вот Соломон пробил с дистанции, но мяч пролетел выше ворот "моряков". Вскоре перспективно пробил Таллес – Непогодов вовремя отреагировал и отбил мяч. В ответ одессит Кузык приложился метров с 20-ти, но сфера пролетела далеко от створа.

А на 62-й минуте "Рух" отквитал один мяч. Оборона "Черноморца" дала сбой во время стандарта. После углового мяч отскочил на правый угол штрафной, откуда Рунич пробил с лета прямо в дальний нижний угол.

Игра немного успокоилась. Но через 15 минут "моряки" могли снять все вопросы о победителе поединка. Одесситам удалась контратака 4 в 3, но Политыло перетянул одеяло на себя, решил бить с линии штрафной – лишь рикошет и угловой.

Наказал "Рух" за этот момент на 84-й минуте. В завершение атаки правым флангом Лях выполнил прострел в штрафную гостей, а там Карабин без опеки метко пробил в одно касание – 2:2 в итоге.

Такой результат не удовлетворил обе команды. "Рух" остался над зоной переходных матчей (14 очков), а "Черноморец" – на предпоследней строчке (11 пунктов). Лидером первенства на зимний перерыв ушел СК "Днепр-1" (35 очков).