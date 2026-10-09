У Чорногорії піймали автора z-каналу "Рыбарь", за якого США пропонували 10 млн доларів

Нагадаємо, у липні Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти керівництва й співробітників "Рыбаря".

А у 2024 році США оголосили винагороду у розмірі 10 млн доларів за інформацію про цей Telegram-канал. У США підозрюють, що він може бути причетним до спроб вплинути на американські вибори.

Також зазначалося, що російський Telegram-канал прагне "посилити військовий потенціал Росії та просувати проросійські та антизахідні наративи".

Також "Рыбарь" був пов'язаний із ліквідованим головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Стверджується, що він фінансував канал. Наразі фінансування відбувається від російської оборонно-промислової компанії "Ростех", яка в червні 2022 року потрапила під санкції Міністерства фінансів США.