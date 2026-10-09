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В Черногории поймали автора z-канала "Рыбарь", за которого США предлагали 10 млн долларов

11:56 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Михаил Звинчук (росСМИ)

В Черногории задержали одного из крупнейших z-блоггеров, автора российского провоенного канала "Рыбарь" Михаила Звинчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черногорские издания Pobjeda и Vremje.

Как сообщается, Михаила Звинчука, его жену и еще троих человек задержали утром 9 октября в городе Рисан.

В операции приняли участие полиция и Агентство национальной безопасности Черногории.

По данным СМИ, у задержанного Звинчука и его подельников обнаружили современное цифровое оборудование, дроны, электронные устройства и телефоны.

Напомним, в июле Великобритания и ЕС ввели санкции против руководства и сотрудников "Рыбаря".

А в 2024 году США объявили вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию об этом Telegram-канале. В США подозревают, что он может быть причастен к попыткам повлиять на американские выборы.

Также отмечалось, что российский Telegram-канал стремится "усилить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы".

Также "Рыбарь" был связан с ликвидированным главой ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Утверждается, что он финансировал канал. Теперь финансирование происходит от российской оборонно-промышленной компании "Ростех", которая в июне 2022 года попала под санкции Министерства финансов США.

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