В Черногории поймали автора z-канала "Рыбарь", за которого США предлагали 10 млн долларов

В Черногории задержали одного из крупнейших z-блоггеров, автора российского провоенного канала "Рыбарь" Михаила Звинчука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черногорские издания Pobjeda и Vremje.
Как сообщается, Михаила Звинчука, его жену и еще троих человек задержали утром 9 октября в городе Рисан.
В операции приняли участие полиция и Агентство национальной безопасности Черногории.
По данным СМИ, у задержанного Звинчука и его подельников обнаружили современное цифровое оборудование, дроны, электронные устройства и телефоны.
Напомним, в июле Великобритания и ЕС ввели санкции против руководства и сотрудников "Рыбаря".
А в 2024 году США объявили вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию об этом Telegram-канале. В США подозревают, что он может быть причастен к попыткам повлиять на американские выборы.
Также отмечалось, что российский Telegram-канал стремится "усилить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы".
Также "Рыбарь" был связан с ликвидированным главой ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Утверждается, что он финансировал канал. Теперь финансирование происходит от российской оборонно-промышленной компании "Ростех", которая в июне 2022 года попала под санкции Министерства финансов США.