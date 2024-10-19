Держдеп США пропонує 10 млн доларів за інформацію про російський Telegram-канал

Уряд США надасть 10 млн доларів за дані про співробітників пропагандистського Telegram-каналу РФ "Рибар". В Америці підозрюють, що він може бути причетним до спроб вплинути на американські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт програми Держдепу США Reward for Justice.

Зокрема, мова йде про інформацію, яка допоможе ідентифікувати адміністраторів та інших співробітників каналу.

Крім підозри у впливі на вибори на сайті сказано, що російський Telegram-канал прагне "посилити військовий потенціал Росії та просувати проросійські та антизахідні наративи".

Також Rewards for Justice пише, що "Рибар" був пов'язаний із покійним головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Стверджується, що він фінансував канал. Наразі фінансування відбувається від російської оборонно-промислової компанії "Ростех", яка в червні 2022 року потрапила під санкції Міністерства фінансів США.

Крім того, "Рибар" просуває інтереси російського уряду в США через хештеги #HOLDTHELINE та #STANDWTHTEXAS. Також напередодні президентських виборів у США 2024 року в соцмережі X було створено обліковий запис під назвою "TEXASvsUSA". Він спрямований на розпалювання соціальної напруженості, поділу між партіями та расової ворожнечі, а також на заохочення ненависті та насильства у Сполучених Штатах.

У свою чергу власник "Рибаря" Михайло Звінчук записав відеозвернення, в якому відкинув звинувачення у тому, що його канал використовується для втручання у вибори США. Додатково він повідомив свою московську адресу, заявивши, що чекає на обіцяну винагороду.