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Чорногорія слідом за ЄС обмежила захист для українських чоловіків

18:45 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Чорногорія оновлює умови захисту українців (Getty Images)

Тимчасовий захист для українських військовозобов'язаних у Чорногорії тепер надаватимуть за суворішими умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.

Нові правила передбачають, що статус надаватимуть лише тим військовозобов'язаним українцям, які до прибуття в Чорногорію фактично проживали в Україні та виконали військовий обов'язок або були звільнені від нього.

Водночас ці обмеження не поширюються на громадян України, які вже користуються тимчасовим захистом у країні.

В уряді зазначили, що рішення повністю узгоджується з Імплементаційним рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

Нагадаємо, Європейські держави продовжують адаптувати правила перебування вимушених переселенців з України, регулярно переглядаючи міграційну політику.

Зокрема, у сусідніх та європейських країнах узгоджують внутрішнє законодавство з рішеннями на рівні Європейського Союзу для єдиного підходу до обліку громадян.

Раніше стало відомо, що у Литві змінили умови надання тимчасового захисту для українських чоловіків, запровадивши обов'язкову вимогу надати підтвердження проходження військової служби в Україні для оформлення або продовження документа.

На тлі посилення європейських правил Угорщина відмовилася виконувати нові обмеження ЄС щодо притулку для українців, які мають невиконаний військовий обов'язок, і продовжила надавати притулок усім біженцям.

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Війна в УкраїніЧорногоріяЄвросоюз