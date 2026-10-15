Чорногорія слідом за ЄС обмежила захист для українських чоловіків

Тимчасовий захист для українських військовозобов'язаних у Чорногорії тепер надаватимуть за суворішими умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.
Нові правила передбачають, що статус надаватимуть лише тим військовозобов'язаним українцям, які до прибуття в Чорногорію фактично проживали в Україні та виконали військовий обов'язок або були звільнені від нього.
Водночас ці обмеження не поширюються на громадян України, які вже користуються тимчасовим захистом у країні.
В уряді зазначили, що рішення повністю узгоджується з Імплементаційним рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.
Нагадаємо, Європейські держави продовжують адаптувати правила перебування вимушених переселенців з України, регулярно переглядаючи міграційну політику.
Зокрема, у сусідніх та європейських країнах узгоджують внутрішнє законодавство з рішеннями на рівні Європейського Союзу для єдиного підходу до обліку громадян.
Раніше стало відомо, що у Литві змінили умови надання тимчасового захисту для українських чоловіків, запровадивши обов'язкову вимогу надати підтвердження проходження військової служби в Україні для оформлення або продовження документа.
На тлі посилення європейських правил Угорщина відмовилася виконувати нові обмеження ЄС щодо притулку для українців, які мають невиконаний військовий обов'язок, і продовжила надавати притулок усім біженцям.