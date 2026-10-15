Чорногорія слідом за ЄС обмежила захист для українських чоловіків

Нові правила передбачають, що статус надаватимуть лише тим військовозобов'язаним українцям, які до прибуття в Чорногорію фактично проживали в Україні та виконали військовий обов'язок або були звільнені від нього.

Водночас ці обмеження не поширюються на громадян України, які вже користуються тимчасовим захистом у країні.

В уряді зазначили, що рішення повністю узгоджується з Імплементаційним рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.