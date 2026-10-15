Черногория вслед за ЕС ограничила защиту для украинских мужчин

Новые правила предусматривают, что статус будут предоставлять только военнообязанным украинцам, которые до прибытия в Черногорию фактически проживали в Украине и исполнили военную обязанность или были освобождены от него.

В то же время, эти ограничения не распространяются на граждан Украины, которые уже пользуются временной защитой в стране.

В правительстве отметили, что решение полностью согласуется с Имплементационным решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года.