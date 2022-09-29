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Чорногорія оголосила персонами нон грата шість російських дипломатів

Фото: Чорногорія оголосила шістьох російських дипломатів персонами нон грата (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило шістьох російських дипломатів, акредитованих у країні, персонами нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Причиною такого кроку названо діяльність дипломатів, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Нагадаємо, що сьогодні в Чорногорії затримали 30 громадян РФ і шість російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві. За рішенням суду поліція сьогодні проводила обшуки у низці квартир та інших приміщень у зв'язку з обґрунтованими підозрами у змові з метою створення злочинного формування.

Зазначимо, що Чорногорія запровадила санкції проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було ухвалено у квітні.

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