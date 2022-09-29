RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Черногория объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов

Фото: Черногория объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Черногории объявило шесть российских дипломатов, аккредитованных в стране, персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

В качестве причины такого шага названа деятельность дипломатов, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Напомним, что сегодня в Черногории задержали 30 гражданам РФ и шесть российских дипломатов по обвинению в шпионаже. По решению суда полиция сегодня проводила обыски в ряде квартир и других помещений в связи с обоснованными подозрениями в сговоре с целью создания преступного формирования.

Отметим, что Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было принято в апреле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерногорияРоссийская Федерация