UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорнобильській зоні восьму добу вирує пожежа: що відомо

Фото: Чорнобиль (unsplash com)
Автор: Ніна Єланська

Понад тиждень вирує пожежа у Чорнобильській зоні. Займання сталося в зоні відчуження ще 3 вересня.

Екологи кажуть, що станом на зараз активним залишається лише один осередок у Вільчівському лісництві. Там тривають роботи з гасіння та постійне чергування рятувальних підрозділів.

Повідомляється, що на шести ділянках, зокрема в Бенівському лісництві, продовжується спостереження. Тліючі залишки заливають водою, оскільки вони можуть бути небезпечними.

"Початкова динаміка поширення пожеж викликала занепокоєння через аналогію з подіями 2020 року, коли вогнем було охоплено 67 000 гектарів. Проте, завдяки оперативному реагуванню, цього року площа, уражена вогнем, складає близько 3 500 гектарів, що становить лише 5,5% від масштабів 2020 року. Під контролем залишається третина цієї території", - йдеться у заяві служби.

Екологи кажуть, що цьогорічний пожежний сезон характеризується екстремальною посухою через високі температури та відсутність опадів. Вони пояснюють, що займання найчастіше відбуваються на територіях, які ще не розміновані. Саме це викликає труднощі для пожежників. Через відсутність доступу до таких ділянок та обмежений моніторинг за допомогою дронів, організація робіт зазнала значних змін.

"Варто відзначити швидку реакцію відомчої пожежної охорони та підрозділів ДСНС зони відчуження, а також оперативне залучення додаткових сил із сусідніх областей, що дозволило впоратися з поширенням пожеж, рознесених сильним вітром", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що наразі залучено близько 20 одиниць техніки, зокрема пожежні машини, трактори, цистерни, а також ранцеві вогнегасники та бензопили. У ліквідаторів пожежі є індивідуальні дозиметри. Також фахівцями здійснюється посилений контроль радіаційного стану повітря та радіаційно-дозиметричний контроль на виїзді з зони відчуження.

До гасіння залучені: ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами", Чорнобильський біосферний заповідник, ДСП "Екоцентр", Чорнобильська АЕС, а також ДСНС України і Міністерство захисту довкілля.

Зазначається, що радіаційний фон залишається в межах норми, тому загрози для населення немає.


Фото: пожежі у Чорнобильскій зоні (facebook.com SEI.CD)

Раніше на торф'яниках Чернігівської області та у лісах в Чорнобильській зоні були пожежі, що викликали задимлення та запах продуктів горіння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль