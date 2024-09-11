У Чорнобильській зоні восьму добу вирує пожежа: що відомо

Екологи кажуть, що станом на зараз активним залишається лише один осередок у Вільчівському лісництві. Там тривають роботи з гасіння та постійне чергування рятувальних підрозділів.

Повідомляється, що на шести ділянках, зокрема в Бенівському лісництві, продовжується спостереження. Тліючі залишки заливають водою, оскільки вони можуть бути небезпечними.

"Початкова динаміка поширення пожеж викликала занепокоєння через аналогію з подіями 2020 року, коли вогнем було охоплено 67 000 гектарів. Проте, завдяки оперативному реагуванню, цього року площа, уражена вогнем, складає близько 3 500 гектарів, що становить лише 5,5% від масштабів 2020 року. Під контролем залишається третина цієї території", - йдеться у заяві служби.

Екологи кажуть, що цьогорічний пожежний сезон характеризується екстремальною посухою через високі температури та відсутність опадів. Вони пояснюють, що займання найчастіше відбуваються на територіях, які ще не розміновані. Саме це викликає труднощі для пожежників. Через відсутність доступу до таких ділянок та обмежений моніторинг за допомогою дронів, організація робіт зазнала значних змін.

"Варто відзначити швидку реакцію відомчої пожежної охорони та підрозділів ДСНС зони відчуження, а також оперативне залучення додаткових сил із сусідніх областей, що дозволило впоратися з поширенням пожеж, рознесених сильним вітром", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що наразі залучено близько 20 одиниць техніки, зокрема пожежні машини, трактори, цистерни, а також ранцеві вогнегасники та бензопили. У ліквідаторів пожежі є індивідуальні дозиметри. Також фахівцями здійснюється посилений контроль радіаційного стану повітря та радіаційно-дозиметричний контроль на виїзді з зони відчуження.

До гасіння залучені: ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами", Чорнобильський біосферний заповідник, ДСП "Екоцентр", Чорнобильська АЕС, а також ДСНС України і Міністерство захисту довкілля.

Зазначається, що радіаційний фон залишається в межах норми, тому загрози для населення немає.



Фото: пожежі у Чорнобильскій зоні (facebook.com SEI.CD)