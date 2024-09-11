В Чернобыльской зоне восьмые сутки бурлит пожар: что известно

Больше недели бурлит пожар в Чернобыльской зоне. Возгорание произошло в зоне отчуждения еще 3 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Столичного округа.
Экологи говорят, что по состоянию на сегодняшний день активным остается лишь одна ячейка в Вильчевском лесничестве. Там продолжаются работы по тушению и постоянному дежурству спасательных подразделений.
Сообщается, что на шести участках, в том числе в Беновском лесничестве, продолжается наблюдение. Тлеющие остатки заливают водой, поскольку они могут быть опасными.
"Начальная динамика распространения пожаров вызвала беспокойство из-за аналогии с событиями 2020 года, когда огнем было охвачено 67 000 гектаров. Однако, благодаря оперативному реагированию, в этом году площадь, пораженная огнем, составляет около 3 500 гектаров, что составляет лишь 5,5% от масштабов 2020 года. Под контролем остается треть этой территории", - говорится в заявлении службы.
Экологи говорят, что нынешний пожарный сезон характеризуется экстремальной засухой из-за высоких температур и отсутствия осадков. Они объясняют, что возгорания чаще всего происходят на территориях, которые еще не разминированы. Именно это вызывает затруднения для пожарных. Из-за отсутствия доступа к таким участкам и ограниченного мониторинга с помощью дронов, организация работ претерпела значительные изменения.
"Стоит отметить скорую реакцию ведомственной пожарной охраны и подразделений ГСЧС зоны отчуждения, а также оперативное привлечение дополнительных сил из соседних областей, что позволило справиться с распространением пожаров, разнесенных сильным ветром", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время привлечены около 20 единиц техники, в том числе пожарные машины, тракторы, цистерны, а также ранцевые огнетушители и бензопилы. У ликвидаторов пожара есть индивидуальные дозиметры. Также
специалисты осуществляют усиленный контроль радиационного состояния воздуха и радиационно-дозиметрический контроль на выезде из зоны отчуждения.
К тушению привлечены: ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", Чернобыльский биосферный заповедник, ГСП "Экоцентр", Чернобыльская АЭС, а также ГСЧС Украины и Министерство защиты окружающей среды.
Отмечается, что радиационный фон остается внутри нормы, поэтому угрозы для населения нет.
Ранее на торфяниках Черниговской области и в лесах в Чернобыльской зоне находились пожары, которые вызвали задымление и запах продуктов горения.
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