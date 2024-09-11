RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернобыльской зоне восьмые сутки бурлит пожар: что известно

Фото: Чернобыль (unsplash com)
Автор: Нина Еланская

Больше недели бурлит пожар в Чернобыльской зоне. Возгорание произошло в зоне отчуждения еще 3 сентября.

Экологи говорят, что по состоянию на сегодняшний день активным остается лишь одна ячейка в Вильчевском лесничестве. Там продолжаются работы по тушению и постоянному дежурству спасательных подразделений.

Сообщается, что на шести участках, в том числе в Беновском лесничестве, продолжается наблюдение. Тлеющие остатки заливают водой, поскольку они могут быть опасными.

"Начальная динамика распространения пожаров вызвала беспокойство из-за аналогии с событиями 2020 года, когда огнем было охвачено 67 000 гектаров. Однако, благодаря оперативному реагированию, в этом году площадь, пораженная огнем, составляет около 3 500 гектаров, что составляет лишь 5,5% от масштабов 2020 года. Под контролем остается треть этой территории", - говорится в заявлении службы.

Экологи говорят, что нынешний пожарный сезон характеризуется экстремальной засухой из-за высоких температур и отсутствия осадков. Они объясняют, что возгорания чаще всего происходят на территориях, которые еще не разминированы. Именно это вызывает затруднения для пожарных. Из-за отсутствия доступа к таким участкам и ограниченного мониторинга с помощью дронов, организация работ претерпела значительные изменения.

"Стоит отметить скорую реакцию ведомственной пожарной охраны и подразделений ГСЧС зоны отчуждения, а также оперативное привлечение дополнительных сил из соседних областей, что позволило справиться с распространением пожаров, разнесенных сильным ветром", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время привлечены около 20 единиц техники, в том числе пожарные машины, тракторы, цистерны, а также ранцевые огнетушители и бензопилы. У ликвидаторов пожара есть индивидуальные дозиметры. Также

специалисты осуществляют усиленный контроль радиационного состояния воздуха и радиационно-дозиметрический контроль на выезде из зоны отчуждения.

К тушению привлечены: ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", Чернобыльский биосферный заповедник, ГСП "Экоцентр", Чернобыльская АЭС, а также ГСЧС Украины и Министерство защиты окружающей среды.

Отмечается, что радиационный фон остается внутри нормы, поэтому угрозы для населения нет.
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (facebook.com SEI.CD)

Ранее на торфяниках Черниговской области и в лесах в Чернобыльской зоне находились пожары, которые вызвали задымление и запах продуктов горения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль