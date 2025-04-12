У Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію, будують ще одну (фото, відео)

Потужність першої сонячної електростанції у Чорнобильській зоні - 763 кВт, площа забудови - майже 4000 квадратних метрів.

Як зазначила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, обговорення щодо побудови проєкту почалися ще у 2019 році, але через війну процес затримався.

Фото: у Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станція побудована за підтримки Іспанії, влітку відкриють другу, вдвічі потужнішу. Вартість будівництва склала 30 млн гривень.

За словами Гринчук, відкриття станції - це важливий крок, особливо в умовах російських атак на енергетику України. Енергія з сонячної електростанції забезпечуватиме адміністративні будівлі та об'єкти Зони відчуження.

"Чому ще це важливо? Тому що ми багато років говоримо про те, що Зону відчуження потрібно перетворювати на зону відродження. І ця територія, як ніяка інша в Україні, підходить для того, щоб розвивати тут саме проєкти відновлювальної енергетики, сонячну та вітрову генерацію", - зазначила міністр.



Вона додала, що у Чорнобильській зоні залишилася відповідна інфраструктура для впровадження нових проєктів, а територія має спеціальний статус. На думку Гринчук, Зона відчуження може стати хабом відновлювальної енергетики.