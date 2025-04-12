В Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию, строят еще одну (фото, видео)

В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию. Вскоре там должна появиться еще одна СЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.
Мощность первой солнечной электростанции в Чернобыльской зоне - 763 кВт, площадь застройки - почти 4000 квадратных метров.
Как отметила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, обсуждения по построению проекта начались еще в 2019 году, но из-за войны процесс затянулся.
Фото: в Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Станция построена при поддержке Испании, летом откроют вторую, вдвое более мощную. Стоимость строительства составила 30 млн гривен.
По словам Гринчук, открытие станции - это важный шаг, особенно в условиях российских атак на энергетику Украины. Энергия с солнечной электростанции будет обеспечивать административные здания и объекты Зоны отчуждения.
"Почему еще это важно? Потому что мы много лет говорим о том, что Зону отчуждения нужно превращать в зону возрождения. И эта территория, как никакая другая в Украине, подходит для того, чтобы развивать здесь именно проекты возобновляемой энергетики, солнечную и ветровую генерацию", - отметила министр.
Она добавила, что в Чернобыльской зоне осталась соответствующая инфраструктура для внедрения новых проектов, а территория имеет специальный статус. По мнению Гринчук, Зона отчуждения может стать хабом возобновляемой энергетики.
Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали укрытие четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Первым об атаке сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате атаки новый безопасный конфайнмент был поврежден, возник пожар.
Сообщалось, что россияне выпустили по Чернобыльской АЭС беспилотник с фугасной боевой частью. К счастью, после атаки специалисты не фиксировали повышения радиационного фона.
Для ликвидации последствий вражеской атаки и поддержания в безопасном состоянии поврежденного укрытия ЧАЭС правительство Украины выделило более 1,5 млрд гривен.
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