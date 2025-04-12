В Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию, строят еще одну (фото, видео)

Мощность первой солнечной электростанции в Чернобыльской зоне - 763 кВт, площадь застройки - почти 4000 квадратных метров.

Как отметила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, обсуждения по построению проекта начались еще в 2019 году, но из-за войны процесс затянулся.

Фото: в Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Станция построена при поддержке Испании, летом откроют вторую, вдвое более мощную. Стоимость строительства составила 30 млн гривен.

По словам Гринчук, открытие станции - это важный шаг, особенно в условиях российских атак на энергетику Украины. Энергия с солнечной электростанции будет обеспечивать административные здания и объекты Зоны отчуждения.

"Почему еще это важно? Потому что мы много лет говорим о том, что Зону отчуждения нужно превращать в зону возрождения. И эта территория, как никакая другая в Украине, подходит для того, чтобы развивать здесь именно проекты возобновляемой энергетики, солнечную и ветровую генерацию", - отметила министр.



Она добавила, что в Чернобыльской зоне осталась соответствующая инфраструктура для внедрения новых проектов, а территория имеет специальный статус. По мнению Гринчук, Зона отчуждения может стать хабом возобновляемой энергетики.