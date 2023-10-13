UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чорний день для України. Цуренко вслід за Калініною зачохлила ракетку в Китаї

Фото: Леся Цуренко знялася з турніру в Чженчжоу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати чвертьфінальну стадію Zhengzhou Open, відмовившись від подальшої боротьби після програного Барборі Крейчіковій сету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Zhengzhou Open, жінки, 1/4 фіналу

Крейчікова – Цуренко – 1:0 (6:3, відмова)

 

27-річна чешка яскраво стартувала, взявши три гейми поспіль. Зокрема, Крейчікова двічі набрала очки на подачах українки. Утім, Цуренко зуміла опанувати ситуацію і нав'язати конкуренцію опонентці.

За рахунку 0:3 українка вчасно оформила зворотний брейк. Згодом Цуренко підібралася до чеської тенісистки впритул (3:4). Однак, на ще один важливий крок уродженка Рівненщини не спромоглася. А в дев'ятому геймі вона відіграла два сет-пойнти, а на третьому здалася.

Цей розіграш виявився останнім у поєдинку. На другу партію Цуренко вже не вийшла за станом здоров'я. Ще в першому сеті вона зверталася до лікарів через проблеми зі спиною. Вочевидь, травма не дала можливості українській тенісистці зіграти на повну силу.

Крейчікова в наступному колі зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною. Матч відбудеться 14 жовтня. Загальний призовий фонд турніру в Чженьчжоу склав понад 780 тисяч доларів.

До слова, раніше Калініна програла китаянці Чжен у 1/4 фіналу Zhengzhou Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис