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Черный день для Украины. Цуренко вслед за Калининой зачехлила ракетку в Китае

Фото: Леся Цуренко снялась с турнира в Чжэнчжоу (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию Zhengzhou Open, отказавшись от дальнейшей борьбы после проигранного Барборе Крейчиковой сета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Zhengzhou Open, женщины, 1/4 финала

Крейчикова – Цуренко – 1:0 (6:3, отказ)

 

27-летняя чешка ярко стартовало, взяв три гейма подряд. В частности, Крейчикова дважды набрала очки на подачах украинки. Впрочем, Цуренко сумела овладеть ситуацией и навязать конкуренцию оппонентке.

При счете 0:3 украинка своевременно оформила обратный брейк. Впоследствии Цуренко подобралась к чешской теннисистке в упор (3:4). Однако еще один важный шаг уроженка Ровненской области сделать не смогла. А в девятом гейме она отыграла два сет-пойнта, а на третьем сдалась.

Этот розыгрыш оказался последним в поединке. На вторую партию Цуренко уже не вышла по состоянию здоровья. Еще в первом сете она обращалась к врачам из-за проблем со спиной. Очевидно, травма не позволила украинской теннисистке сыграть в полную силу.

Крейчикова в следующем круге встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Матч состоится 14 октября. Общий призовой фонд турнира в Чжэньчжоу составил свыше 780 тысяч долларов.

К слову, ранее Калинина проиграла китаянке Чжэн в 1/4 финала Zhengzhou Open.

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