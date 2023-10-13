ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Калініна програла чвертьфінал Zhengzhou Open господарці кортів

Чженчжоу, П'ятниця 13 жовтня 2023 15:29
UA EN RU
Калініна програла чвертьфінал Zhengzhou Open господарці кортів
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилася Чжен Ціньвень у рамках 1/4 фіналу змагань у китайському Чженчжоу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Zhengzhou Open, жінки, 1/4 фіналу

Калініна – Чжен – 0:2 (3:6, 2:6)

Розпочали протистояння суперниці жваво – зі старту обмінялися брейками. Та далі китаянка швидко захопила ініціативу. Уже до середини сету Чжен зі ще одним брейком упевнено повела (4:1).

Сяк-так Калініна нав'язала конкуренцію. Вона підібралася до опонентки на відстань двох пунктів (3:5) і намагалася довести справу до брейка в дев'ятому геймі. Однак, китайська тенісистка ці спроби українки нівелювала та закрила партію за 42 хвилини.

У другому сеті ключовим став третій гейм. Калініна на своїй подачі відбила 6 спроб Чжен набрати очко. Та сьомий підхід молодої китаянки виявився успішним. Закріпила власну перевагу господарка кортів у п'ятому геймі та легко завершила партію і матч.

У наступному колі Чжен зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні. Матч відбудеться 14 жовтня. Загальний призовий фонд Zhengzhou Open склав понад 780 тисяч доларів.

До слова, українка Світоліна залишилася національною першою ракеткою у рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну