Над Чорним морем збили п'ять російських ракет, - Кім

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили п'ять російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram .

"Збили 3 ракети над морем у нас", - написав він, після чого додав: "Ще мінус 2. Красунчики".

При цьому він зазначив, що атака керованими ракетами йде в кілька черг - отже, знімати прильоти категорично не можна.

"Сьогодні ЗСУ поставить новий рекорд зі збиття", - додав він.