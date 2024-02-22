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Над Чорним морем три Ту-22М3. Українців попередили про загрозу пусків ракет

Фото: Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

В центральих та південних областях України оголошено сигнал повітряної тривоги через зліт російських бомбардувальників. Існує загроза пусків ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, кілька російських бортів Ту-22м3 здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" й наближаються до кордону України з акваторії Чорного моря.

Існує загроза пусків ракет Х-22.

"3 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 22:56.

Ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

Окрім цього українців раніше попереджали про ворожі безпілотники по типу "Шахед", які ворог запустив зі сходу країни.

Де оголошено тривогу

Обстріли України у ніч на 22 лютого

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:

  • Полтавської;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Харківської областей.

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Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривога