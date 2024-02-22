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Над Черным морем три Ту-22М3. Украинцев предупредили об угрозе пусков ракет

Фото: Ту-22М3 (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В центральных и южных областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги из-за взлета российских бомбардировщиков. Есть угроза пусков ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, несколько российских бортов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к границе Украины с акватории Черного моря.

Есть угроза пусков ракет Х-22.

"3 Ту-22м3 – в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!", – сказано в сообщении.

Обновлено в 22:56.

Вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Местных жителей просят находиться в укрытиях.

Кроме этого, украинцев ранее предупреждали о вражеских беспилотниках по типу "Шахед", которые враг запустил с востока страны.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля

В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed , которые были выпущены из Приморско-Ахтарского района, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:

  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Харьковской области.

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Война России против УкраиныВоздушная тревога