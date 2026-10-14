Чорні пустки замість квартир: який вигляд має будинок у Києві, в який влучила ракета

Житловий будинок у Деснянському районі Києва зазнав сильних руйнувань під час вчорашньої атаки 13 жовтня.
Фото та відео наслідків атаки на будинок показав кореспондент РБК-Україна.
Кореспондент показав фото та відео пошкодженого будинку. На знімках дуже обгорілі стіни. У будинку немає вікон, а все довкола засипано уламками.
По будинку у Деснянському районі влучила ракета. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
У районі постраждали 21 людина. Серед них - восьмирічна дитина. Медики госпіталізували 16 поранених. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.
Одна людина загинула. Також у пошкодженому будинку виявили тіло ще одного загиблого.
Нагадаємо, ввечері 13 жовтня російська ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок у Деснянському районі.
У ньому горіли квартири з першого по восьмий поверх, а рятувальники знайшли тіло загиблого.
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