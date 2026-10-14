Черные пустоты вместо квартир: как выглядит дом в Киеве, в который попала ракета

Корреспондент показал фото и видео поврежденного дома. На снимках очень обгоревшие стены. В доме нет окон, а все вокруг засыпано обломками.

Что известно об атаке на Киев

По дому в Деснянском районе попала ракета. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В районе пострадал 21 человек. Среди них - восьмилетний ребенок. Медики госпитализировали 16 раненых. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Один человек погиб. Также в поврежденном доме обнаружили тело еще одного погибшего.

Напомним, вечером 13 октября российская ракета попала в девятиэтажное здание в Деснянском районе.

В нем горели квартиры с первого по восьмой этаж, а спасатели обнаружили тело погибшего.