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Чорні пустки замість квартир: який вигляд має будинок у Києві, в який влучила ракета

11:35 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Чорні пустки замість квартир: який вигляд має будинок у Києві, в який влучила ракета Фото: наслідки обстрілу Києва 13 жовтня (РБК-Україна)
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Житловий будинок у Деснянському районі Києва зазнав сильних руйнувань під час вчорашньої атаки 13 жовтня.

Фото та відео наслідків атаки на будинок показав кореспондент РБК-Україна.

Кореспондент показав фото та відео пошкодженого будинку. На знімках дуже обгорілі стіни. У будинку немає вікон, а все довкола засипано уламками.

Що відомо про атаку на Київ

По будинку у Деснянському районі влучила ракета. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У районі постраждали 21 людина. Серед них - восьмирічна дитина. Медики госпіталізували 16 поранених. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Одна людина загинула. Також у пошкодженому будинку виявили тіло ще одного загиблого.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня російська ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок у Деснянському районі.

У ньому горіли квартири з першого по восьмий поверх, а рятувальники знайшли тіло загиблого.

Також ми писали, що Росія вдарила балістикою по ТЕЦ-4 у Києві.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери вдруге поспіль не попередили про пуски.

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