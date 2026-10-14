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Главная » Новости » Война в Украине

Черные пустоты вместо квартир: как выглядит дом в Киеве, в который попала ракета

11:35 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Черные пустоты вместо квартир: как выглядит дом в Киеве, в который попала ракета Фото: последствия обстрела Киева 13 октября (РБК-Украина)
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Жилой дом в Деснянском районе Киева испытал сильные разрушения во время вчерашней атаки 13 октября.

Фото и видео последствий атаки на дом показал корреспондент РБК-Украина.

Корреспондент показал фото и видео поврежденного дома. На снимках очень обгоревшие стены. В доме нет окон, а все вокруг засыпано обломками.

Что известно об атаке на Киев

По дому в Деснянском районе попала ракета. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В районе пострадал 21 человек. Среди них - восьмилетний ребенок. Медики госпитализировали 16 раненых. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Один человек погиб. Также в поврежденном доме обнаружили тело еще одного погибшего.

Напомним, вечером 13 октября российская ракета попала в девятиэтажное здание в Деснянском районе.

В нем горели квартиры с первого по восьмой этаж, а спасатели обнаружили тело погибшего.

Также мы писали, что Россия ударила баллистикой по ТЭЦ-4 в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры второй раз подряд не предупредили о запусках.

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