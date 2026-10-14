Черные пустоты вместо квартир: как выглядит дом в Киеве, в который попала ракета
Жилой дом в Деснянском районе Киева испытал сильные разрушения во время вчерашней атаки 13 октября.
Фото и видео последствий атаки на дом показал корреспондент РБК-Украина.
Корреспондент показал фото и видео поврежденного дома. На снимках очень обгоревшие стены. В доме нет окон, а все вокруг засыпано обломками.
Что известно об атаке на Киев
По дому в Деснянском районе попала ракета. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
В районе пострадал 21 человек. Среди них - восьмилетний ребенок. Медики госпитализировали 16 раненых. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Один человек погиб. Также в поврежденном доме обнаружили тело еще одного погибшего.
Напомним, вечером 13 октября российская ракета попала в девятиэтажное здание в Деснянском районе.
В нем горели квартиры с первого по восьмой этаж, а спасатели обнаружили тело погибшего.
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