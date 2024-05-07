У Чорне море вийшов ракетоносій "Калібрів". Плетенчук розповів подробиці

За його словами, ракетоносій вийшов у море сьогодні ввечері, проте Плетенчук не вказав, скільки на підводному човні перебуває "Калібрів".

Представник Сил оборони півдня України уточнив, що потенційна небезпека враховується і куди саме ворог запустить ракети, стане відомо лише тоді, коли почне цей процес.

При цьому Плетенчук наголосив, що всі ці процеси відстежуються і у людей буде час для реагування на загрозу ракетного удару.