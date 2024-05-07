В Черное море вышел ракетоноситель "Калибров". Плетенчук рассказал подробности

По его словам, ракетоноситель вышел в море сегодня вечером, однако Плетенчук не указал, сколько на подводной лодке находится "Калибров".

Представитель Сил обороны юга Украины уточнил, что потенциальная опасность учитывается и куда именно враг запустит ракеты, станет известно только тогда, когда начнет этот процесс.

При этом Плетенчук подчеркнул, что все эти процессы отслеживаются и у людей будет время для реагирования на угрозу ракетного удара.