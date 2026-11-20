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Втрати інфраструктури : з початку повномасштабної війни знищено близько 2,1 млн кв. м складів, а лише за липень-вересень 2026 року росіяни пошкодили 800 тис. кв. м площ.

: з початку повномасштабної війни знищено близько 2,1 млн кв. м складів, а лише за липень-вересень 2026 року росіяни пошкодили 800 тис. кв. м площ. Знижки : мережі не скасовують розпродаж, утримуючи ціни завдяки підтримці міжнародних брендів.

: мережі не скасовують розпродаж, утримуючи ціни завдяки підтримці міжнародних брендів. Акцент на актуальному : в Україні близько 90% акційного асортименту становитимуть актуальні моделі з постійної лінійки.

: в Україні близько 90% акційного асортименту становитимуть актуальні моделі з постійної лінійки. Топ-категорії : знижки охоплять смартфони, ноутбуки, великі телевізори, кавомашини, ігрові консолі та навіть електромобілі.

: знижки охоплять смартфони, ноутбуки, великі телевізори, кавомашини, ігрові консолі та навіть електромобілі. Логістика під час тривог: ритейлери відмовилися від великих хабів на користь роззосередження запасів по менших складах та зробили ставку на швидкий онлайн-самовивіз.

У яких умовах готують цьогорічні знижки

Постійні удари по складах та бізнесу стали головним викликом для роботи українського ритейлу. За даними звіту НБУ, з початку повномасштабної війни Росія знищила близько 2,1 млн кв. м складів – половину довоєнного фонду. Загалом лише за липень-вересень 2026 року було зафіксовано 153 цілеспрямовані атаки та знищено близько 800 тис. кв. м складських площ.

За даними відкритих джерел, у серпні один лише удар по найбільшому складу Rozetka знищив товари на суму 1,5 млрд гривень, а вартість самого комплексу становила 75 млн доларів. Постраждали й розподільчі центри COMFY, MOYO та склади виробників і дистриб’юторів, від яких залежать майже всі мережі.

Фото: збитки мереж техніки від обстрілів (інфографіка РБК-Україна)

Попри ці втрати та подорожчання перевезень, український ритейл техніки не відмовляється від "Чорної п'ятниці". Як зауважують компанії, знижки будуть, але розпродаж дещо змінює свій формат.

Чи чекати реальних знижок: що кажуть у мережах

Втрат від наслідків ворожих атак зазнала вся галузь ритейлу техніки та електроніки, каже РБК-Україна комерційний директор мережі Фокстрот В’ячеслав Склонний. Постраждали не лише мережі, а й постачальники та представництва міжнародних брендів.

Це, додає він, вплинуло на організацію цьогорічної "Чорної п’ятниці", адже кількість акційних найменувань буде приблизно на третину меншою, ніж зазвичай. Попри це, знижки охоплюватимуть усі основні товарні категорії.

"Партнери підтримують нас і активно долучаються до підготовки розпродажу: надають спеціальні пропозиції, збільшують обсяги акційних товарів і заздалегідь формують їхні запаси, щоб забезпечити наявність затребуваних позицій", – пояснює В’ячеслав Склонний.

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В інших великих мережах також підтверджують, що додаткові витрати не змусили їх відмовитися від акцій. У компанії COMFY у коментарі РБК-Україна зауважили, що зростання операційних витрат на енергонезалежність і безпеку впливає на роботу всього ринку, але не стало причиною скорочувати їхню акційну активність.

За даними COMFY, акцент цього сезону робиться на поєднанні спеціальних цін із фінансовими інструментами. Зокрема, йдеться про програми розстрочки на кшталт "Оплати Щастинами", оскільки наразі можливість розбити платіж часто стає не менш важливою за саму знижку.

Схожої позиції дотримуються і в компанії Алло. Директорка з маркетингу Алло Тетяна Корнієнко пояснила РБК-Україна, що бізнес враховує витрати на автономність та логістику під час планування кампаній, але прагне зберегти вигідні ціни.

За словами Корнієнко, перші акційні пропозиції в мережі з’явилися 17 листопада, а пік розпродажу триватиме з 23 до 30 листопада. Орієнтовний розмір знижок становитиме від 5-10% до 50-57%, із середнім показником на рівні 20-25% залежно від конкретної моделі та умов постачальників.

Усі опитані ритейлери наголошують, що втримувати привабливі ціни в нинішніх умовах дозволяє тісна співпраця з міжнародними брендами. У COMFY та Алло зазначають, що глобальні виробники заздалегідь формують спеціальні цінові пропозиції для українського ринку, без яких самі магазини не змогли б забезпечити відчутні акції.

На що впадуть ціни: від смартфонів до електромобілів

Як вказує В’ячеслав Склонний, в Україні акцент під час "Чорної п’ятниці" зміщений на актуальні позиції. Близько 90% товарів, які братимуть участь у розпродажі Фокстрот, – це актуальні моделі з постійного товарного асортименту.

Найбільше, додає він, у мережі очікують зростання попиту на ігрові консолі PlayStation на тлі виходу гри "GTA 6" та великі телевізори. Крім того, високий інтерес традиційно припадає на дорожчу малу побутову техніку: роботи- й акумуляторні пилососи, кавомашини та кухонні машини.

Тетяна Корнієнко зазначає, що вигідні пропозиції в мережі Алло охоплять смартфони, ноутбуки, телевізори, побутову техніку та поширюватимуться навіть на електромобілі. За її словами, покупець зможе знайти знижку фактично на все – від дрібного гаджета до авто.

У компанії Алло також фіксують попит на товари для комфорту (мультипечі, роботи-пилососи). Орієнтиром для мережі є торішній розпродаж, коли продажі телевізорів зросли на 127%, дрібної побутової техніки – на 101%, а великої техніки, ноутбуків і смартфонів – на 63-78%.

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У COMFY також зазначають, що акції традиційно охоплять широкий спектр категорій: від популярних смартфонів і ноутбуків до телевізорів, великої побутової техніки, навушників та зарядних станцій.

Водночас щодо товарів енергонезалежності прогнози ринку неоднозначні. За словами Склонного, можливість акцій на зарядні станції залежатиме від ситуації на ринку у найближчі тижні. Через перебої з електропостачанням попит на них залишається високим, і якщо ця тенденція збережеться, простір для знижок у цій категорії буде обмеженим.

Фото: на які товари будуть знижки на Чорну п’ятницю (інфографіка РБК-Україна)

Як ритейл продовжує працювати під час тривог

Окрім цін, критично важливими є надійність і швидкість отримання замовлень в умовах тривог та безпекових ризиків. Аби уникнути затримок і убезпечити товар, усі три мережі відмовилися від концентрації запасів на великих об’єктах на користь їх роззосередження.

У COMFY зазначають, що в умовах безпекових ризиків зробили ставку на диверсифікацію складської інфраструктури: використання кількох локацій, різних логістичних маршрутів та оптимізацію частоти постачань. Це дозволяє тримати товар ближче до клієнта і не залежати від одного об’єкта чи маршруту.

Подібну стратегію впроваджують і в Алло. За словами Корнієнко, компанія поступово децентралізує логістику, розподіляючи запаси між різними складами та формуючи додаткові резерви товарів безпосередньо в магазинах.

"Водночас безпека людей залишається безумовним пріоритетом. Під час повітряних тривог робота магазинів і складів призупиняється. Тому ми заздалегідь враховуємо можливі затримки в логістиці та плануємо альтернативні сценарії роботи", – пояснює Тетяна Корнієнко.

У мережі Фокстрот також перебудували логістичну модель, диверсифікувавши запаси та способи доставки. Крім того, зауважує В’ячеслав Склонний, компанія паралельно розвиває можливості онлайн-покупок. Покупці можуть зафіксувати знижку на сайті чи в застосунку навіть під час тривоги, а отримати замовлення в найближчому магазині вже за 15 хвилин після оформлення.