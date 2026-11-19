Як розпізнати несправжню знижку

Інформація про акцію, розмір знижки та остаточну ціну товару має бути правдивою і зрозумілою. Продавці не можуть штучно завищувати початкову вартість, щоб створити враження більшої економії.

Під час розпродажу ціна товару має бути нижчою за його звичайну вартість. Також реклама не повинна вводити покупців в оману щодо наявності товару, розміру знижки чи умов придбання.

Тому перед покупкою варто порівняти ціну в кількох магазинах і перевірити, скільки товар коштував до початку акції.

Чи можна повернути акційний товар

Сам факт знижки не позбавляє покупця права на обмін або повернення товару. Напис у магазині "Акційний товар поверненню та обміну не підлягає" не є законною підставою для відмови.

Якщо йдеться про непродовольчий товар належної якості, покупець може обміняти його протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі. Для цього товар не повинен бути у використанні, має зберегти товарний вигляд, ярлики та пломби. Також потрібно мати чек або інший розрахунковий документ.

Водночас є винятки: зокрема, обміну та поверненню не підлягають продовольчі товари, ліки, парфумерія та косметика, натільна й постільна білизна.

Якщо аналогічного товару для обміну немає, покупець за передбачених законом умов може вимагати повернення грошей.

Для покупок в інтернет-магазинах діють окремі правила дистанційної торгівлі. Зокрема, покупець може відмовитися від договору протягом 14 днів, якщо товар не належить до встановлених законом винятків.

Що робити у разі порушення прав

Якщо продавець безпідставно відмовляється прийняти товар або порушує умови акції, покупець може звернутися до Держпродспоживслужби.

Для цього варто зберігати чеки, підтвердження замовлення, гарантійні документи та інші докази покупки. Звернутися можна до територіального управління служби у своєму регіоні.