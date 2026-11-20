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Потери инфраструктуры : с начала полномасштабной войны уничтожено около 2,1 млн кв. м складов, а только за июль-сентябрь 2026 года россияне повредили 800 тыс. кв. м площадей.

Скидки : сети не отменяют распродажу, удерживая цены благодаря поддержке международных брендов.

Акцент на актуальном : в Украине около 90% акционного ассортимента будут составлять актуальные модели из постоянной линейки.

Топ-категории : скидки охватят смартфоны, ноутбуки, большие телевизоры, кофемашины, игровые консоли и даже электромобили.

Логистика во время тревог: ритейлеры отказались от крупных хабов в пользу рассредоточения запасов по меньшим складам и сделали ставку на быстрый онлайн-самовывоз.

В каких условиях готовят скидки этого года

Постоянные удары по складам и бизнесу стали главным вызовом для работы украинского ритейла. По данным отчета НБУ, с начала полномасштабной войны Россия уничтожила около 2,1 млн кв. м складов – половину довоенного фонда. В целом только за июль-сентябрь 2026 года было зафиксировано 153 целенаправленные атаки и уничтожено около 800 тыс. кв. м складских площадей.

По данным открытых источников, в августе один только удар по крупнейшему складу Rozetka уничтожил товары на сумму 1,5 млрд гривен, а стоимость самого комплекса составляла 75 млн долларов. Пострадали и распределительные центры COMFY, MOYO и склады производителей и дистрибьюторов, от которых зависят почти все сети.

Фото: ущерб сетям техники от обстрелов (инфографика РБК-Украина)

Несмотря на эти потери и подорожание перевозок, украинский ритейл техники не отказывается от "Черной пятницы". Как отмечают компании, скидки будут, но распродажа несколько меняет свой формат.

Стоит ли ждать реальных скидок: что говорят в сетях

Потери от последствий вражеских атак понесла вся отрасль ритейла техники и электроники, говорит РБК-Украина коммерческий директор сети Фокстрот Вячеслав Склонный. Пострадали не только сети, но и поставщики и представительства международных брендов.

Это, добавляет он, повлияло на организацию "Черной пятницы" этого года, ведь количество акционных наименований будет примерно на треть меньше, чем обычно. Несмотря на это, скидки будут охватывать все основные товарные категории.

"Партнеры поддерживают нас и активно присоединяются к подготовке распродажи: предоставляют специальные предложения, увеличивают объемы акционных товаров и заранее формируют их запасы, чтобы обеспечить наличие востребованных позиций", – объясняет Вячеслав Склонный.

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В других крупных сетях также подтверждают, что дополнительные расходы не заставили их отказаться от акций. В компании COMFY в комментарии РБК-Украина отметили, что рост операционных расходов на энергонезависимость и безопасность влияет на работу всего рынка, но не стал причиной сокращать их акционную активность.

По данным COMFY, акцент этого сезона делается на сочетании специальных цен с финансовыми инструментами. В частности, речь идет о программах рассрочки вроде "Оплаты Щастинами", поскольку сейчас возможность разбить платеж часто становится не менее важной, чем сама скидка.

Похожей позиции придерживаются и в компании Алло. Директор по маркетингу Алло Татьяна Корниенко объяснила РБК-Украина, что бизнес учитывает расходы на автономность и логистику при планировании кампаний, но стремится сохранить выгодные цены.

По словам Корниенко, первые акционные предложения в сети появились 17 ноября, а пик распродажи продлится с 23 до 30 ноября. Ориентировочный размер скидок составит от 5-10% до 50-57%, со средним показателем на уровне 20-25% в зависимости от конкретной модели и условий поставщиков.

Все опрошенные ритейлеры подчеркивают, что удерживать привлекательные цены в нынешних условиях позволяет тесное сотрудничество с международными брендами. В COMFY и Алло отмечают, что глобальные производители заранее формируют специальные ценовые предложения для украинского рынка, без которых сами магазины не смогли бы обеспечить ощутимые акции.

На что упадут цены: от смартфонов до электромобилей

Как указывает Вячеслав Склонный, в Украине акцент во время "Черной пятницы" смещен на актуальные позиции. Около 90% товаров, которые будут участвовать в распродаже Фокстрот, – это актуальные модели из постоянного товарного ассортимента.

Больше всего, добавляет он, в сети ожидают роста спроса на игровые консоли PlayStation на фоне выхода игры "GTA 6" и большие телевизоры. Кроме того, высокий интерес традиционно приходится на более дорогую малую бытовую технику: роботы- и аккумуляторные пылесосы, кофемашины и кухонные машины.

Татьяна Корниенко отмечает, что выгодные предложения в сети Алло охватят смартфоны, ноутбуки, телевизоры, бытовую технику и будут распространяться даже на электромобили. По ее словам, покупатель сможет найти скидку фактически на все – от мелкого гаджета до авто.

В компании Алло также фиксируют спрос на товары для комфорта (мультипечи, роботы-пылесосы). Ориентиром для сети является прошлогодняя распродажа, когда продажи телевизоров выросли на 127%, мелкой бытовой техники – на 101%, а крупной техники, ноутбуков и смартфонов – на 63-78%.

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В COMFY также отмечают, что акции традиционно охватят широкий спектр категорий: от популярных смартфонов и ноутбуков до телевизоров, крупной бытовой техники, наушников и зарядных станций.

В то же время по поводу товаров энергонезависимости прогнозы рынка неоднозначны. По словам Склонного, возможность акций на зарядные станции будет зависеть от ситуации на рынке в ближайшие недели. Из-за перебоев с электроснабжением спрос на них остается высоким, и если эта тенденция сохранится, пространство для скидок в этой категории будет ограниченным.

Фото: на какие товары будут скидки на Черную пятницу (инфографика РБК-Украина)

Как ритейл продолжает работать во время тревог

Кроме цен, критически важными являются надежность и скорость получения заказов в условиях тревог и рисков безопасности. Чтобы избежать задержек и обезопасить товар, все три сети отказались от концентрации запасов на крупных объектах в пользу их рассредоточения.

В COMFY отмечают, что в условиях рисков безопасности сделали ставку на диверсификацию складской инфраструктуры: использование нескольких локаций, разных логистических маршрутов и оптимизацию частоты поставок. Это позволяет держать товар ближе к клиенту и не зависеть от одного объекта или маршрута.

Подобную стратегию внедряют и в Алло. По словам Корниенко, компания постепенно децентрализует логистику, распределяя запасы между разными складами и формируя дополнительные резервы товаров непосредственно в магазинах.

"В то же время безопасность людей остается безусловным приоритетом. Во время воздушных тревог работа магазинов и складов приостанавливается. Поэтому мы заранее учитываем возможные задержки в логистике и планируем альтернативные сценарии работы", – объясняет Татьяна Корниенко.

В сети Фокстрот также перестроили логистическую модель, диверсифицировав запасы и способы доставки. Кроме того, отмечает Вячеслав Склонный, компания параллельно развивает возможности онлайн-покупок. Покупатели могут зафиксировать скидку на сайте или в приложении даже во время тревоги, а получить заказ в ближайшем магазине уже через 15 минут после оформления.