Как распознать фальшивую скидку

Информация об акции, размере скидки и окончательной цене товара должна быть правдивой и понятной. Продавцы не могут искусственно завышать первоначальную стоимость, чтобы создать впечатление большей экономии.

При распродаже цена товара должна быть ниже его обычной стоимости. Также реклама не должна вводить покупателей в заблуждение о наличии товара, размере скидки или условиях приобретения.

Потому перед покупкой стоит сравнить цену в нескольких магазинах и проверить, сколько товар стоил до начала акции.

Можно ли вернуть акционный товар

Сам факт скидки не лишает покупателя права на обмен или возврат товара. Надпись в магазине "Акционный товар возврату и обмену не подлежит" не является законным основанием отказа.

Если речь идет о непродовольственном товаре надлежащего качества, покупатель может обменять его в течение 14 дней, не считая дня покупки. Для этого товар не должен быть использован, должен сохранить товарный вид, ярлыки и пломбы. Также необходимо иметь чек или другой расчетный документ.

В то же время, есть исключения: в частности, обмену и возврату не подлежат продовольственные товары, лекарства, парфюмерия и косметика, нательное и постельное белье.

Если аналогичного товара для обмена нет, покупатель при предусмотренных законом условиях может потребовать возврата денег.

Для покупок в интернет магазинах действуют отдельные правила дистанционной торговли. В частности, покупатель может отказаться от договора в течение 14 дней, если товар не входит в установленные законом исключения.

Что делать в случае нарушения прав

Если продавец безосновательно отказывается принять товар или нарушает условия акции, покупатель может обратиться в Госпродпотребслужбу.

Для этого следует хранить чеки, подтверждение заказа, гарантийные документы и другие доказательства покупки. Обратиться можно в территориальное управление службы в своем регионе.