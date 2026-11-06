Як не витратити зайвого на Чорну п’ятницю: фінансовий аналітик назвав головні правила

Щороку Чорна п’ятниця стає приводом для покупок, однак не всі акційні пропозиції допомагають заощадити. Водночас цього року українським ритейлерам може бути складніше пропонувати значні знижки через втрати товарних запасів та економічні чинники.

Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин .

– Чи справді Чорна п’ятниця – це можливість суттєво заощадити, чи радше маркетинговий інструмент для стимулювання продажів?

– У різних ритейлерів різні моделі продажів. Загалом Чорна п’ятниця – це період перед новим сезоном, коли на ринок виходять нові сезонні товари та лінійки.

У світі це дійсно розпродаж старих запасів, щоб оновити асортимент і сформувати нові запаси перед новим роком.

В українських реаліях ситуація приблизно 50 на 50, але здебільшого це все ж таки маркетинговий хід. Хтось може намагатися підвищувати ціни, просто змінюючи цінники, а хтось – робити знижки.

Однак, враховуючи коливання валютного курсу, інфляційні очікування та знищення складів, я не впевнений, наскільки бізнес зможе запропонувати суттєві знижки. Якщо компанія втратила багато товарів на складах, навряд чи вона матиме можливість робити великі дисконти. Тому, думаю, максимум, на що можна розраховувати, – це маркетинговий хід.

– Які товари ви б не радили купувати під час Чорної п’ятниці навіть за умови великих знижок?

– Немає окремої категорії товарів, які не варто купувати саме під час Чорної п’ятниці чи Кіберпонеділка. Ви можете придбати те, що давно хотіли купити, можливо, навіть заощаджували гроші й чекали на приємну знижку.

Єдине, чого я не рекомендую, – це емоційні покупки за принципом ''побачив, захотів, купив''. Усе інше, що ви запланували й чого потребуєте, – нормальна поведінка.

Є таке правило – період охолодження. Коли вам щось захотілося, варто зробити паузу на кілька днів і подумати, чи справді вам потрібна ця річ, чи буде вона потрібна через місяць або рік.

Якщо вам потрібен телевізор – можливо, варто його придбати. Але якщо доводиться обирати між телевізором та акумуляторними батареями й інвертором для забезпечення безперебійного електропостачання, я б рекомендував подумати саме про систему безперебійного живлення.

– Чи є категорії товарів, на які продавці найчастіше штучно завищують ціни перед розпродажем?

– Це можуть бути будь-які товари. У мене немає статистики, щоб стверджувати, що так відбувається з певною категорією продукції.

Повторюся: дуже сумніваюся, що у сьогоднішніх реаліях ритейлери зможуть надати значні знижки. Якщо компанії втратили 30% або навіть 100% товарів на складах через їхнє знищення, їм потрібно заново закуповувати продукцію, завозити її та продавати. Тому не знаю, чи зможуть вони надавати якісь привілеї, дисконти, знижки або проводити акції. Мабуть, ні.

Кожен бізнес самостійно вирішуватиме, як проводити маркетингову кампанію та що пропонувати покупцям.

Також не варто забувати, що купівельна спроможність населення не зростає. Навпаки, вона знижується через інфляцію та інші чинники.

– Що б ви порадили покупцям, аби не витратити під час Чорної п’ятниці більше, ніж вони планували?

– Традиційна порада – купувати лише те, що ви заздалегідь запланували. По-перше, потрібно виділити окрему суму й розраховувати лише на неї. По-друге, бути обережними у своєму виборі.

Якщо вже й переплачувати, то лише за кращу якість або більшу кількість товару.

Читайте також: Чорна п'ятниця в Україні: коли будуть розпродажі у 2026 році