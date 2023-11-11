Чому ЗСУ, ймовірно, не вдасться повторити успіх Херсонської операції: думка експертів

Підрив Каховської ГЕС

"Ми не можемо проводити настільки масштабні наступи через те, що противник кілька місяців зміцнював свої позиції на півдні. Але і тут можливі рішення, частково ми бачимо їх зараз на лівобережжі. Думаю, в наші плани входило просування з правого берега на лівий, але росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС і це сплутало наші плани. Сподіваюся, всі моменти враховані, і наші військові мають план дій. Як казав президент, нам треба більше зброї", - заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Унікальність операцій

За словами військового експерта Владислава Селезньова, кожна операція є унікальною за складом сил, засобів, а також іншими факторами, серед яких погодні й географічні умови.

На його думку, ймовірно, не варто розраховувати на те, що Херсонський наступ зможе повторитись до найменших деталей.

"А щодо ключових моментів, які забезпечать Україні позитив на фронті, їх нещодавно перерахував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: перевага в повітрі, посилення радіоелектронної та контрбатарейної боротьби, а також нарощування резервів", - додав Селезньов.

Визволення Херсона

Минулого року наші воїни провели успішний контрнаступ на півдні України під час якого вдалось звільнити від ворога правобережну частину Херсонської області. Також під контроль повернувся й Херсон. Це був єдиний обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Детальніше про те, як наші війська поверталися до Херсона та чому унікальну операцію складно повторити - читайте у матеріалі РБК-Україна.