Чому для ЗСУ важливо звільнити Курдюмівку у Донецькій області: пояснення експерта

Після звільнення Збройними силами України Курдюмівки у Донецькій області вся опорна лінія російських окупантів в цьому секторі перейде під контроль наших бійців.

Як розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, південний фланг фронту умовно ділиться на південно-західний та південно-східний сектор, між ними траса Т0513 від окупованого Бахмута до Горлівки. Нинішні успіхи ЗСУ стосуються південно-західного з опорною лінією росіян на відрізку Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка.

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"Причому не просто Курдюмівка, тому що це невелика агломерація разом із селами Зеленопілля та Озерянівка. Андріївка та Кліщіївка вже звільнені, залишилася Курдюмівка. І тоді вся опорна лінія противника в цьому секторі перейде під контроль Сил оборони України", - пояснив він.

За словами експерта, саме в районі Кліщіївки знаходяться останні панівні висоти. Таким чином, далі росіяни змушені займати позиції у низині, тобто будуть як на долоні.

"Все говорить про те, що вони поступово відходитимуть до Т0513, і траса стане їхньою опорною лінією. Після того, як наші війська звільнять Курдюмівку, відкриється напрямок на південно-східний сектор із ключовим опорним пунктом у Зайцевому", - зазначив Коваленко.

Звільнення Андріївки та Кліщіївки

Нагадаємо, 17 вересня ЗСУ звільнили Кліщіївку під Бахмутом. Вже у понеділок, 18 вересня, заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки.

14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські військові звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району Донецької області. 15 вересня цю інформацію підтвердили штурмовики. А 18 вересня ЗСУ підняли український прапор над Андріївкою.