РФ втратила майже 300 солдатів під Покровськом: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Російські окупанти не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників. Ворог зазнає значних втрат у живій силі, в тому числі на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram .

З початку доби Україна зафіксувала 190 бойових зіткнень.

Росіяни завдали по території України 31 авіаудару, скинули 61 КАБ, також задіяли 568 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3 194 обстріли по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку за сьогодні противник п’ять разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ. За попередніми підрахунками, втрати ворога за сьогодні на напрямку склали 92 військовослужбовців вбитими та пораненими, українські воїни знищили артилерійську систему, автомобіль та 20 дронів противника.

На Куп’янському напрямку було зафіксовано сім ворожих штурмів.

На Лиманському напрямку окупанти 21 раз намагалися просунутися. Українські захисники продовжують тримати оборону.

На Краматорському напрямку воїни ЗСУ відбили шість спроб окупантів просунутися вперед.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази атакував поблизу Торецька. Наразі два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 46. Українськими захисниками на цей час відбито 43 атаки, три боєзіткнення триває. За попередніми підрахунками, втрати агресора склали 288 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено чотири автомобілі та два мотоцикли окупантів, водночас пошкоджено ще два автомобілі та два мотоцикли.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Бої продовжуються.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації 30 разів штурмував передній край української оборони. Триває один бій.

На Оріхівському напрямку була одна безрезультатна спробу атакувати позиції українських підрозділів від ворога.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога штурмувати позиції воїнів ЗСУ зазнали невдачі.

В Курській області українські захисники відбили 18 ворожих штурмів, тривають два боєзіткнення.