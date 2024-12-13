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Почему ВСУ важно уничтожать оккупантов под Курахово: эксперт назвал ключевой момент

Пятница 13 декабря 2024 17:35
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Почему ВСУ важно уничтожать оккупантов под Курахово: эксперт назвал ключевой момент Иллюстративное фото: ВСУ уничтожают оккупантов под Курахово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник
Эксперт: Владислав Селезнев

Украинским защитникам важно ликвидировать российских солдат и уничтожать их технику под Курахово. Такие действия приближают оперативную паузу.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Селезнев, комментируя оперативное окружение украинских защитников в районе Курахово, отметил, что есть все основания переживать за тот участок фронта.

"Как будет решаться этот вопрос, то ли путем направления дополнительных сил и средств для разблокирования наших, действующих на этом участке, возможно ли будет проводиться маневренная оборона и соответственно уход наших сил на другие рубежи, решение будет приниматься на местах. Я не думаю, что на широкую общественность эта информация будет сообщаться", - добавил он.

По словам эксперта, думать и что-либо рекомендовать командирам в на местах, находясь в Киеве, не стоит. Ключевой момент состоит в том, что украинские защитники находятся в обороне и враг несет кратно больше потерь во время штурмов.

"Чтобы мы там не говорили, те же цифры 1000-1500 убитых и искалеченных российских военнослужащих - это результат поединка, где украинская армия в оборонной позиции уничтожает живую силу, бронетехнику и вооружение. Потому что чем меньше ресурсов останется в российской армии, тем быстрее наступит та же оперативная пауза", - добавил Селезнев.

"Успеновский мешок"

Напомним, ранее интерактивная карта DeepState обнародовала информацию, согласно которой украинские защитники попали в оперативное окружение под Курахово. Официальных комментариев о ситуации пока нет.

К слову, за прошлые сутки, 12 декабря, украинским защитникам удалось уничтожить почти 300 солдат на Покровском направлении.

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