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Почему растут цены в Украине: в Минэкономики назвали четыре мощных фактора

Украина, Четверг 03 октября 2024 11:45
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Почему растут цены в Украине: в Минэкономики назвали четыре мощных фактора Фото: совпадение мощных факторов ускорило рост цен в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В августе 2024 года потребительские цены выросли на 0,6% за месяц. В годовом исчислении (август 2024 по сравнению с августом 2023 года) инфляция ускорилась до 7,5% с 5,4% месяцем ранее

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины от Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, отсутствие летней дефляции в целом и в августе в частности обусловлено совпадением во времени нескольких мощных инфляционных факторов:

  • высокого давления на цены производителей от существенного удорожания электроэнергии, а также необходимость закупки или использования альтернативных источников поставки электроэнергии (в настоящее время все давление со стороны всех "энергетических" факторов пролонгируется во времени);
  • отсутствие избытка сельхозпродукции на рынке, в том числе из-за сложных погодных условий;
  • значительный дефицит кадров;
  • высокий уровень опасности и неопределенность в дальнейшем течении боевых действий.

Почему растут цены в Украине: в Минэкономики назвали четыре мощных фактора

В то же время, по данным Минэкономики, антиинфляционное компенсационное влияние оказывали:

  • мораторий повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги;
  • монетарная политика НБУ, направленная на обеспечение контроля за ситуацией на валютном рынке, а также сохранение жестких монетарных условий (сказалось прежде всего на непродовольственном рынке, где цены преимущественно снижались);
  • дефляционные тенденции на мировом рынке топлива (по данным Всемирного банка за август нефть марки Brent подешевела на 5,2%), что, несмотря на ожидаемое повышение акцизов, способствовало относительной стабилизации цен на топливо

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует рост потребительских цен в Украине до конца 2024 года до 8,5%. В следующем году инфляция замедлится.

В то же время, Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 год декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.

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