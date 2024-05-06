Чому зростає ціна бензину і коли вона почне знижуватись

Ціни на бензин в Україні останні три тижні продовжували зростати. Така тенденція зберігається з березня.

РБК-Україна розповідає, чому саме дорожчає бензин і за яких умов тенденція може змінитись.

Як зросли ціни

За даними консалтингової групи А-95, якщо на 10 квітня бензин А-92 коштував 51,31 грн за літр, то до 3 травня його ціна становила вже 51,81 грн.

Ціна А-95 піднялася з 54,32 до 55,73 грн., А-95(+) (Premium) зросла з 57,78 до 59,09 грн .

Дизельне паливо та автогаз подешевшали відповідно – з 54,55 грн за літр до 53,89, та з 28,05 грн. до 27,47 грн. за літр.

Чому змінювалися ціни?

Зростання цін на бензин відбувалося насамперед через зростання курсу основних іноземних валют. 10 квітня долар коштував 38,99 грн, євро – 42,35. 3 травня – 39,53 грн та 42,30 грн відповідно.

"Зростання ціни на бензин відбувалося з об'єктивних причин. Це пов'язано з здешевленням гривні. Якщо зростання курсу валют припиниться, то ціни стабілізуються, а якщо гривня зміцнюватиметься, то паливо може подешевшати", - зазначив Рябцев у коментарі РБК-Україна.

Залежність вартості бензину від валютного курсу є очевидною – він закуповується в країнах Європи, завозиться через західний кордон, акциз з палива платиться в євро.

Причиною здешевлення дизельного та автогазу Рябцев вважає профіцит цих видів палива після закінчення опалювального сезону. Рябцев не виключає, що зниження цін на автогаз продовжуватиметься, що може підштовхнути автомобілістів активніше переходити на цей вид палива.

Що ж стосується можливого впливу на зміну цін планів підвищити акциз на паливо, то поки це не відбивається на роздрібних цінах.

"Законопроект передбачає підвищення акцизів тільки з 1 липня. Коли його буде ухвалено, поки не ясно. Я не виключаю, що акциз може піднятися і з серпня. А доти ще багато може статися, у тому числі й зниження вартості палива", - зазначив Рябцев.