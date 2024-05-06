Почему растет цена бензина и когда она начнет снижаться

Цены на бензин в Украине последние три недели продолжали расти. Такая тенденция сохраняется с марта.

РБК-Украина рассказывает, почему именно дорожает бензин и при каких условиях тенденция может измениться.

Как выросли цены

По данным консалтинговой группы А-95, с если на 10 апреля бензин А-92 стоил 51,31 грн за литр, то к 3 мая его цена составляла уже 51,81 грн.

Цена А-95 поднялась с 54,32 до 55,73 грн, А-95(+) (Premium) выросла с 57,78 до 59,09.

Дизельное топливо и автогаз подешевели соответственно - с 54,55 грн за литр до 53,89, и с 28,05 грн. до 27,47 грн за литр.

Почему менялись цены.

Рост цен на бензин происходил, прежде всего, из-за роста курса основных иностранных валют. 10 апреля доллар стоил 38,99 грн, евро – 42,35. 3 мая - 39,53 грн и 42,30 грн соответственно.

"Рост цены на бензин происходил по объективным причинам. Это связано с удешевлением гривны. Если рост курса валют прекратится то цены стабилизируются, а если гривна будет укрепляться, то топливо может подешеветь", - отметил Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Зависимость стоимости бензина от валютного курса очевидна – он закупается в странах Европы, завозится через западную границу, акциз с топлива платится в евро.

Причиной удешевления дизельного топлива и автогаза Рябцев считает профицит этих видов топлива после окончания отопительного сезона. Рябцев не исключает что снижение цен на автогаз будет продолжаться, что может подтолкнуть автомобилистов активнее переходить на этот вид топлива.

Что же касается возможного влияния на изменение цен планов повысить акциз на топливо, то пока это не отражается на розничных ценах.

"Законопроект предусматривает повышение акцизов только с 1 июля. Когда он будет принят, пока не ясно. Я не исключаю что акциз может подняться и с августа. А до тех пор еще многое может произойти, в том числе и снижение стоимости топлива", - отметил Рябцев.