ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему растет цена бензина и когда она начнет снижаться

Киев, Понедельник 06 мая 2024 06:30
UA EN RU
Почему растет цена бензина и когда она начнет снижаться Автозаправка (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов
Эксперт: Геннадий Рябцев

Цены на бензин в Украине последние три недели продолжали расти. Такая тенденция сохраняется с марта.

РБК-Украина рассказывает, почему именно дорожает бензин и при каких условиях тенденция может измениться.

Как выросли цены

По данным консалтинговой группы А-95, с если на 10 апреля бензин А-92 стоил 51,31 грн за литр, то к 3 мая его цена составляла уже 51,81 грн.

Цена А-95 поднялась с 54,32 до 55,73 грн, А-95(+) (Premium) выросла с 57,78 до 59,09.

Дизельное топливо и автогаз подешевели соответственно - с 54,55 грн за литр до 53,89, и с 28,05 грн. до 27,47 грн за литр.

Почему менялись цены.

Рост цен на бензин происходил, прежде всего, из-за роста курса основных иностранных валют. 10 апреля доллар стоил 38,99 грн, евро – 42,35. 3 мая - 39,53 грн и 42,30 грн соответственно.

"Рост цены на бензин происходил по объективным причинам. Это связано с удешевлением гривны. Если рост курса валют прекратится то цены стабилизируются, а если гривна будет укрепляться, то топливо может подешеветь", - отметил Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Зависимость стоимости бензина от валютного курса очевидна – он закупается в странах Европы, завозится через западную границу, акциз с топлива платится в евро.

Причиной удешевления дизельного топлива и автогаза Рябцев считает профицит этих видов топлива после окончания отопительного сезона. Рябцев не исключает что снижение цен на автогаз будет продолжаться, что может подтолкнуть автомобилистов активнее переходить на этот вид топлива.

Что же касается возможного влияния на изменение цен планов повысить акциз на топливо, то пока это не отражается на розничных ценах.

"Законопроект предусматривает повышение акцизов только с 1 июля. Когда он будет принят, пока не ясно. Я не исключаю что акциз может подняться и с августа. А до тех пор еще многое может произойти, в том числе и снижение стоимости топлива", - отметил Рябцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
паливо Курс евро
NEWS
ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов
ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках