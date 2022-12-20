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Чому збиттю дрона не варто радіти і як впливає погода на плани РФ: відповідь ЗСУ

Фото: ЗСУ пояснили, чому збиттю дрона не варто радіти (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові розповіли, як впливає погода на російські ракетні удари та атаки дронами та чому не варто радіти збиттю БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Погода

На що впливає

Як зазначають військові, спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об‘єктів удару. Проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично.

"Погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування", - зазначають в відомстві.

На що не впливає

Ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак.

"Для спостереження за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - кажуть у Міноборони.

Чому не варто радіти збиттю "шахедів"?

Не варто передчасно радіти успіхам збиття Shahed-136.

"Жертвуючи дешевими "мопедами", росіяни виснажують наші ППО", - пояснюють військові.

Як повідомлялось, внаслідок атаки дронів 19 грудня три райони Київської області залишилися без світла. Також у регіоні фіксують проблеми зі зв'язком.

Нагадаємо, російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. У небі над Києвом зафіксували 23 безпілотники, з них 18 збили сили ППО.

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дрони