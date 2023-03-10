Чому західні країни просять своїх громадян покинути Білорусь: відповідь посла

Деякі західні посольства закликали своїх громадян виїхати з Білорусі оскільки тут знаходитися небезпечно, зокрема, через переслідування. Але це не заборона, а лише попередження, що в цю країну краще не їхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла в Білорусі Ігоря Кизима в інтерв'ю LIGA.net.

"Ми чітко говорили, що тут (в Білорусі - ред.) небезпечно. Що роблять Франція, Німеччина - то їхні питання. Вони з самого початку війни ввели Trip advisor - поради щодо в’їзду в країни, де потенційно може виникати небезпека. Там немає прямої заборони, там є попередження, що краще не їхати", - сказав Кизим.

За його словами, в Білорусі вже є сім українців, яких арештували за "шпигунство".

"Родичі і ми намагаємося якось до них дістатися, але якщо взялось КГБ - то не пускають навіть консула і призначають свого адвоката, який нічого не каже. Коли починаються проблеми, то всі родичі, депутати дзвонять у посольство і кажуть: "Давайте, давайте". Та не давайте! Я перепрошую, але ми попереджали: тут небезпечно", - зазначив Кизим.

Він підкреслив, зараз можливості посольства і консульства дуже обмежені, тому що білоруська сторона розглядає нас як потенційних ворогів, а на уточнююче питання, чи можна сприймати заклики виїхати з Білорусі як нібито загрозу нового нападу на Україну він сказав: "Це білоруси піднімають такий шум".

"А потім це розганяється певними джерелами інших пропагандистських каналів. Але я спілкуюсь з дипломатами і послами - новини великої немає. Якщо ситуація загострюватиметься, то вони чітко скажуть: взагалі припиніть поїздки", - резюмував Кизим.

Нагадаємо, що цього року Канада, Франція і США закликали своїх громадян негайно покинути Росію і Білорусь.

Такі повідомлення іноземні дипломати оприлюднили на сайтах своїх відомств у середині лютого.

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