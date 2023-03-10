Почему западные страны просят своих граждан покинуть Беларусь: ответ посла

Некоторые западные посольства призвали своих граждан уехать из Беларуси, поскольку здесь находиться опасно, в частности, из-за преследований. Но это не запрет, а лишь предупреждение, что в эту страну лучше не ехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла в Белоруссии Игоря Кизима в интервью LIGA.net.

"Мы четко говорили, что здесь (в Беларуси - ред.) опасно. Что делают Франция, Германия - это их вопросы. Они с самого начала войны ввели Trip advisor - советы по въезду в страны, где потенциально может возникать опасность. Там нет прямого запрета, там есть предупреждение, что лучше не ехать", - сказал Кизим.

По его словам, в Беларуси уже есть семь украинцев, которых арестовали за "шпионаж".

"Родственники и мы пытаемся как-то до них добраться, но если взялось КГБ - то не пускают даже консула и назначают ничего не говорящего своего адвоката. Когда начинаются проблемы, то все родственники, депутаты звонят в посольство и говорят: "Давайте, давайте". Да не давайте! Я извиняюсь, но мы предупреждали: здесь опасно", - отметил Кизим.

Он подчеркнул, сейчас возможности посольства и консульства очень ограничены, потому что белорусская сторона рассматривает нас как потенциальных врагов, а на уточняющий вопрос, можно ли воспринимать призывы уехать из Беларуси как якобы угрозу нового нападения на Украину, он сказал: "Это белорусы поднимают такой шум".

"А потом это разгоняется определенными источниками других пропагандистских каналов. Но я общаюсь с дипломатами и послами - новости большой нет. Если ситуация будет обостряться, то они четко скажут: вообще прекратите поездки", - резюмировал Кизим.

Напомним, что в этом году Канада, Франция и США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию и Беларусь.

Такие сообщения иностранные дипломаты обнародовали на сайтах своих ведомств в середине февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.